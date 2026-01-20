Predial de sede del PAN en Juárez se dejó de pagar cuando Pérez Cuéllar era dirigente panista: Daniela Álvarez

Ante la polémica que se suscitó debido a que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reveló que la sede del Comité Directivo Municipal del PAN en esa ciudad, tiene un adeudo de predial por 9.5 millones de pesos, la dirigente estatal de Acción Nacional, Daniela Álvarez, informó que ese adeudo viene desde que Pérez Cuéllar fue dirigente panista y fue él quien dejó de pagar el impuesto predial al Municipio de Juárez.

A través de un video en sus redes sociales, Álvarez declaró:

“Me imagino que ya vieron las declaraciones o más bien el berrinche del alcalde de la corrupción Cruz Pérez Cuellar, en donde hoy sale a decir que quiere embargar, ni en sus sueños por cierto, que quiere embargar las instalaciones, las oficinas del Comité Directivo Municipal en Ciudad Juárez. Yo quiero decir algunas cosas, nada más. Punto número uno. No vamos a ceder a estas denuncias que hemos estado presentando puntualmente gracias a la información que ustedes nos han hecho llegar de tanta corrupción y nepotismo que existe en la administración municipal. Número dos. Fíjense nada más, el predial se dejó de pagar mientras Cruz Pérez Cuellar, el hoy alcalde morenista, era el presidente estatal del PAN en el estado de Chihuahua”.

Y añadió: “Hay que recordar que fue panista, luego fue emecista y hoy es morenista. Es decir, pues conforme a sus intereses convenga, él se cambia de partido. Pues bueno, en septiembre yo anuncié que como responsabilidad ética, moral y social pagaría la totalidad de la deuda previa, cosa que sostengo hasta el día de hoy, y Cruz, en su afán y en su desesperación por tratar de señalarle cualquier cosa a una servidora o al PAN, pues sale a denunciar que debemos el predial, predial que justamente tú Cruz dejaste de pagar siendo presidente estatal del PAN. Pero no te preocupes, hoy Acción Nacional cuenta con una presidenta responsable que se va a hacer cargo de los problemas que tú heredaste”.

Asimismo, Daniela Álvarez concluyó al

afirmar que “no nos vamos a callar, no tenemos miedo, vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir denunciando la corrupción que impera, la corrupción que tú encabezas en la administración municipal de Ciudad Juárez, porque los juarenses no merecen el gobierno que tú representas, no merecen un gobierno saqueador y corrupto como el de Cruz Pérez Cuellar”.