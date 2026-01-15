Posible registro como aspirante en la app del PAN, señala Santiago De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que es probable que se registre como aspirante a ocupar una candidatura en la app que lanzó el Partido Acción Nacional (PAN).

Aclaró que no significa que se sumará a la militancia del blanquiazul: “lo que quiero decir es que yo continuo siendo un ciudadano interesado en mi ciudad, en mi Estado, en la política, en el servicio público y que esa apertura que ha mostrado el PAN es un guiño a la sociedad en donde el mensaje es la sociedad en donde se construyen los proyectos políticos”.

De la Peña Grajeda recordó que desde el 2017 decidió no renovar su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que recientemente ha estado al pendiente de las determinaciones del PAN Nacional, como el hecho de abrir el proceso de selección de candidatos a perfiles ciudadanos.