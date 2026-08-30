Portero del León sufre asalto a mano armada en su hogar; ladrones dispararon en el lugar

Un hecho violento golpeó a la Liga MX, pues Irving Omar Martínez, portero del León, sufrió un asalto en su domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Valenciana, en los límites con Lagos de Moreno, Jalisco, en la madrugada de este sábado 29 de agosto, cuando volvía de la Ciudad de México.

El guardameta de la categoría Sub 21 del León fue citado por el argentino Javier Gandolfi para que saltara a la banca de suplentes en el empate 1-1 ante el Atlante, duelo celebrado en la cancha del Estadio Banorte.

Y precisamente cuando volvía a su domicilio fue que encontró a un grupo de al menos cinco personas, quienes quedaron captados por las cámaras de seguridad del lugar; presuntamente habrían disparado en el lugar, sin que se registraran personas lesionadas.

🚨 Queda captado en video cómo un grupo de hombres entran a asaltar la casa del portero del primer equipo del Club León, Irving Martínez. pic.twitter.com/N5VFZOpv2Q — Milenio León (@milenio_leon) August 30, 2026

Al momento del incidente Irving Omar Martínez Gutiérrez se encontraba con un acompañante; medios locales señalaron que varios integrantes de su familia le acompañaron en el viaje a la capital del país.

De momento las autoridades de Guanajuato no han reportado detenciones, mientras el club tampoco se ha pronunciado en sus plataformas de redes sociales.

El arquero integra la plantilla Sub 21 del León, aunque es considerado el tercer portero del primer equipo esmeralda. Con 22 años el guanajuatense sigue esperando su oportunidad para debutar; compite con Óscar García y el recién llegado Julio González.

Violencia castiga al León nuevamente

Ya en febrero de 2025 el uruguayo Nicolás Fonseca, ex de León y hoy cerca de fichar con el Coritiba de Brasil, sufrió el robo de su camioneta cuando se dirigía al entrenamiento del equipo en La Esmeralda.

“Nuestro jugador Nicolás Fonseca sufrió el robo de su vehículo en las inmediaciones de La Esmeralda, sobre la carretera Lagos de Moreno, Jalisco. Nico se encuentra bien y entrena de manera regular junto a sus compañeros, preparando el partido de mañana”.

Con información de FoxSports