Por instalar Centro de Mando en Madera, prioridad localizar a presidente seccional de Las Varas: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez indicó que el tema de la seguridad en el municipio de Madera se ha venido complicando recientemente, sin embargo, anunció que están próximos a poner en funcionamiento un Centro de Mando en la región.

Asimismo, recordó que ya se cuenta con un destacamento permanente en la zona, incluyendo un reforzamiento de elementos por parte de la Secretaría de la Defensa, a tráves de la 5/a. Zona Militar y la Guardia Nacional.

Gilberto Loya destacó que uno de los asuntos prioritarios en Madera es la localización del presidente seccional de Las Varas Babícora, Octavio Moncada Leyva quien cuenta con reporte de desaparición desde el pasado 06 de enero y cuya ausencia se relaciona presuntamente con la delincuencia organizada, según declaraciones previas del fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.