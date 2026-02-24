Policías municipales detienen a hombre acusado de lesionar a ciudadano

Luego de un señalamiento en su contra por presuntamente agredir a un ciudadano que se encontraba en un puesto de comida y a quien le habría ocasionado algunas lesiones, agentes municipales detuvieron a un hombre que se encontraba en aparente estado inconveniente.

El detenido dijo ser Kevin P. S., de 27 años de edad y según la acusación de la parte afectada, se encontraba en uno de los puestos ubicados al exterior del hospital Central ubicado en la calle 33 y Rosales, cuando el ya mencionado tomó una tabla y lo empezó a golpear sorpresivamente en las costillas y en el rostro.

La víctima corrió hasta el área de urgencias del citado nosocomio para refugiarse y reportar el hecho al 9-1-1, cuyos agentes llegaron de inmediato y aseguraron al probable responsable, a quien se le localizó entre sus ropas un arma blanca que le fue asegurada para trasladarlo a la comandancia Sur, de donde se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.