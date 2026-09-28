Policías municipales de Juárez auxilian a una adulta mayor y rescatan a un perro durante incendio en vivienda

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudada Juárez, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Poniente, atendieron un reporte relacionado con un incendio registrado en el cruce de las calles Acultzingo y Ayuntamiento, en la colonia Industrial.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la propietaria del inmueble, quien señaló que el incendio inició en la cocina debido a un corto circuito, razón por la cual se implementaron acciones estratégicas para salvaguardar la integridad de una mujer de la tercera edad, quien fue debidamente evacuada.

Asimismo, policías municipales lograron rescatar a un perro que se encontraba en el interior del domicilio, el cual fue puesto a salvo favorablemente, toda vez que se examinó su estado físico.

Cabe señalar que los elementos municipales procedieron a establecer un perímetro, para facilitar el acceso a las unidades de emergencia y realizar labores preventivas para evitar riesgos adicionales, manteniendo el control de la situación mientras se realizaban las maniobras correspondientes para la contención del incidente.

Gracias a la pronta intervención y al trabajo coordinado con el Heroico Cuerpo de Bomberos, se logró evitar mayores daños, brindando apoyo y orientación a los afectados, así como asegurando el área para descartar cualquier riesgo posterior, mientras una unidad de rescate valoraba a las personas afectadas.