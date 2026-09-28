Invitan a tercer encuentro sobre transparencia y acceso a la información en Chihuahua

La titular de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Gobierno Municipal de Chihuahua invitó a estudiantes, servidores públicos y sociedad civil al tercer encuentro sobre transparencia y acceso a la información, que se realizará este martes 29 de septiembre.

El encuentro, denominado “Tercer Encuentro por la Transparencia y el Acceso a la Información hacia la Apertura Gubernamental”, se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en el Salón Victoria del Hotel Delta Marriott, ubicado frente al Hotel Quality Inn.

La funcionaria señaló que el evento está dirigido a todas las personas interesadas en conocer y participar en temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información y la apertura gubernamental, por lo que extendió la invitación a estudiantes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y servidores públicos.

Precisó que la participación será gratuita y que las personas interesadas pueden realizar su registro a través del enlace disponible en las redes sociales de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, o solicitar información directamente mediante el número 072, extensión 6385.