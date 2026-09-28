Lluvias afectan a 36 escuelas en la zona de Juárez

_-La atención se concentra en infraestructura, accesos y servicios; se realizan inspecciones y acciones coordinadas para atender los daños_

Un total de 36 planteles educativos presentan algún tipo de afectación derivada de las recientes lluvias, de acuerdo con la evaluación realizada por la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte y los Servicios Regionales de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH).

La cifra representa alrededor del 4.1 por ciento de los 873 planteles públicos que integran el sistema educativo de la región.

De los 36 planteles identificados, 20 corresponden a primarias, 12 a preescolares y cuatro a secundarias. Del total, 23 pertenecen al subsistema estatal: 12 preescolares y 11 primarias; mientras que 13 corresponden al sistema federalizado atendido por SEECH: nueve primarias y cuatro secundarias.

*Seguimiento y atención a planteles*

Las afectaciones comprenden inundaciones, goteras, daños en techos y paredes, afectaciones en instalaciones eléctricas, problemas de acceso y daños en infraestructura escolar.

En el sistema federalizado, las acciones se concentran en las secundarias técnicas 10, 89 y 90, que registran acumulaciones de agua y dificultades de acceso; la Secundaria Federal 1 y las primarias Carmen Serdán y Carlos Villarreal, que requieren impermeabilización; así como la Primaria Lázaro Cárdenas, donde se atenderá el daño en una barda.

También se dará seguimiento a las primarias Eduardo Quezada Fornelli y Sor Juana Inés de la Cruz, que presentan daños en accesos y techos, respectivamente, además de los planteles Niñez de Juárez y José Santos Valdez, donde se requiere restablecer el acceso al servicio eléctrico y a las instalaciones.

En planteles estatales se trabaja en escuelas primarias; Nicolás Bravo 2349, mostró desprendimiento de enjarre en paredes de aulas, la Lázaro Cárdenas 2466 con daño en la instalación eléctrica por inundación, además en la escuela Alfonso García Robles 2732 por deslave de tierra en cancha y otras áreas. El resto de los planteles sufrieron afectaciones menores.

Los 23 planteles mantendrán la atención en modalidad virtual mientras se revisan las condiciones de cada inmueble.

La SEyD coordina las acciones necesarias para la atención de cada plantel, entre ellas inspecciones técnicas, aplicación de impermeabilizante, revisión de instalaciones, reforzamiento de infraestructura y colaboración con otras dependencias para atender problemas de agua, drenaje y suministro eléctrico.

En los casos donde las condiciones de acceso o infraestructura no permitan el desarrollo presencial de actividades, se mantendrá la atención a distancia conforme a las recomendaciones establecidas para cada plantel.

Los daños de infraestructura podrán incorporarse al Sistema de Administración de Siniestros (SAS 2.0) para su notificación al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y la valoración correspondiente por parte de la aseguradora.

La SEyD dará seguimiento de los planteles afectados y coordinará las acciones necesarias para atender los daños y generar las condiciones para la continuidad del servicio educativo con seguridad para estudiantes, docentes y personal educativo.