Policía Municipal evita que hombre se arroje de un puente al sur de la ciudad

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal evitaron que un hombre atentara contra su vida, luego de intervenir de manera oportuna durante un recorrido de prevención y vigilancia en la colonia Lealtad II.

Policías que patrullaban sobre la avenida Pacheco detectaron a un hombre en la parte alta del puente ubicado en el cruce con la calle Ladrillo, quien mostraba una conducta inusual.

Al acercarse para verificar la situación, el hombre manifestó que ya no quería vivir y que pretendía arrojarse al vacío. Gracias a la intervención inmediata y al diálogo establecido por el policía Luis Alberto Nieto Fernández, fue posible acercarse y sujetarlo para impedir que se lanzara.

Con apoyo de la policía tercera Pamela Carrera y de los oficiales Víctor Rubio y Said Juárez y , la persona fue puesta a salvo y trasladada para su resguardo, priorizando en todo momento la protección de su integridad y su atención.