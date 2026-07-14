Poca afluencia en Plaza del Ángel ante semifinal Francia-España

Contrario a transmisiones anteriores del Mundial 2026, este martes la Plaza del Ángel luce casi vacía para el partido de Francia-España, la primera contienda dentro de las semifinales.

Personal de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado informó que se colocaron 300 sillas en la explanada de la Plaza del Ángel y se estima que alrededor de 100 personas estaban presentes al inicio del partido.

Cabe señalar que, cifras de la Subsecretaría de Movilidad indican que durante los partidos en los que participó la Selección Mexicana se registraron hasta 10 mil espectadores en la Plaza del Ángel, así como 4 mil en la glorieta de Pancho Villa.

Mañana miércoles se llevará a cabo la transmisión del segundo partido de las Semifinales, el clásico Argentina-Inglaterra, a las 13:00 horas.