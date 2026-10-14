Persiste problema en El Granjero pese a intervención de JMAS, denuncia la diputada Elizabeth Guzmán

La diputada local Elizabeth “Lizzy” Guzmán solicitó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) atender de manera definitiva el problema reportado por vecinas y vecinos de la colonia El Granjero, donde desde hace semanas corre agua por varias cuadras y se presentan malos olores.

Tras el reporte con folio H111478, personal de la JMAS acudió al lugar y realizó trabajos. Sin embargo, de acuerdo con habitantes de la colonia, la situación mejoró sólo durante unas horas y después volvió a presentarse.

“Reconocemos que acudieron y atendieron el reporte, pero el problema sigue. Las vecinas y vecinos llevan semanas con esta situación y necesitan una solución definitiva”, señaló Guzmán.

La legisladora informó que continuará dando seguimiento al caso y reiteró el llamado a la JMAS para que regrese a la zona, determine la causa y realice los trabajos necesarios para resolver el problema.

“Vamos a seguir acompañando a las vecinas y vecinos de El Granjero hasta que el problema quede resuelto”, concluyó.