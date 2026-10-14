Inseguridad ahuyenta inversiones y afecta el turismo en Chihuahua, advierte Alex Domínguez

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal, Álex Domínguez, hizo un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para redoblar esfuerzos y fortalecer las estrategias de seguridad pública, ante los recientes hechos de violencia registrados en la entidad, que representan indicadores preocupantes para el desarrollo económico, el progreso y la actividad turística de Chihuahua.

Lo anterior, luego de que se reportara el hallazgo de dos cabezas humanas al interior de una hielera, en el kilómetro 36 de la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua, un hecho que, refleja la gravedad de los desafíos que enfrentan las autoridades en materia de seguridad.

“Este hallazgo es de terror” ya lo vivimos en el pasado y el PRI lo solucionó con inteligencia y estrategias”

El legislador del tricolor advirtió que este tipo de acontecimientos no solamente generan temor e incertidumbre entre la población, sino que también afectan la imagen de Chihuahua y de México ante el mundo, sino que también tiene consecuencias directas en la economía local, particularmente en sectores estratégicos como el turismo, la inversión y el comercio, que dependen en gran medida de la confianza y la percepción de seguridad”.

Asimismo, el dirigente priista sostuvo que la seguridad pública constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar de las familias chihuahuenses.

Destacó que es muy importante fortalecer la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, mediante acciones de inteligencia, prevención del delito, investigación y combate a los grupos generadores de violencia.

“No se trata únicamente de mejorar estadísticas, sino de devolverle a la gente la seguridad para salir a las calles, trabajar, estudiar y vivir sin miedo”, expresó.