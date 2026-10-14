Maru Campos designa a Daniel Chaires Gutiérrez como titular del Registro Público de la Propiedad y del Notariado

La gobernadora Maru Campos designó al abogado Daniel Chaires Gutiérrez como el nuevo titular del Registro Público de la Propiedad y del Notariado (RPP), en el estado de Chihuahua.

El nombramiento tiene como objetivo fortalecer el funcionamiento del organismo, eficientar sus procesos y garantizar servicios más accesibles, así como mejor atención a la ciudadanía.

Tras recibir la encomienda, Chaires Gutiérrez agradeció a la mandataria la confianza depositada en él, y señaló que su prioridad es consolidar las reformas pendientes en cuanto a la Ley del Notariado, la implementación de firma electrónica, entre otros ajustes.

El nuevo titular del RPP se incorporó de inmediato a la dependencia, donde reiteró a quienes en ella laboran su compromiso para apoyar a mejorar las condiciones en que hoy opera el organismo.

Daniel Chaires Gutiérrez es abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), y cuenta con experiencia profesional tanto en el sector público como el privado.

Recientemente ha colaborado en el Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Chihuahua y previo a recibir la titularidad del RPP, se desempeñaba como coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno del Estado.