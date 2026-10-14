Cuestiona Manque falta de hospitales e infraestructura ante nuevos incrementos de la 4T a turismo y actividades productivas

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, cuestionó los nuevos cobros previstos en la reforma a la Ley Federal de Derechos, los cuales afectarán la competitividad de México y generar presiones adicionales para sectores estratégicos de Chihuahua y del resto del país.

Durante la discusión al dictamen de Reforma a la Ley Federal de Derechos, la legisladora del PAN criticó al gobierno de la 4T por elevar la deuda pública a niveles históricos, sin invertir en infraestructura hospitalaria, eléctrica y carretera.

“Los gobiernos de Morena han llevado la deuda pública a niveles históricos en pesos. La pregunta es ¿qué estamos construyendo con esa deuda? Estamos pagando más deuda, parece un chiste. Lo inaceptable, es comprometer el futuro sin invertir en aquello que va a permitir crecer y pagar mañana. ¿Dónde están los hospitales equipados? ¿Dónde están los medicamentos, la infraestructura eléctrica, las obras hidráulicas, las carreteras?”, expresó.

En este sentido, Manque Granados presentó tres reservas al dictamen, proponiendo que los incrementos se evalúen por sus posibles consecuencias económicas, particularmente cuando pueden repercutir en el turismo, el transporte de mercancías y las condiciones para atraer inversiones.

Una de las reservas plantea mantener en 983 pesos el derecho aplicable a determinados visitantes extranjeros, en lugar de elevarlo a 1,158 pesos.

“El turismo no es la caja registradora del gobierno, es empleo, es inversión y es el sustento para miles y miles de familias”, afirmó Granados, quien destacó que los destinos turísticos requieren promoción, infraestructura y mejores servicios para competir, no cargas adicionales sin una evaluación de sus efectos.

La diputada también cuestionó la distribución de los recursos relacionados con este sector. Frente a la propuesta de destinar el 57% a la Secretaría de la Defensa Nacional para actividades e infraestructura vinculadas con empresas bajo su coordinación, planteó distribuir los recursos en partes iguales entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Migración, con el propósito de fortalecer la promoción de los destinos y los servicios migratorios.

La tercera reserva se enfocó en el Artículo 232, que propone elevar del 1.25% al 3% el derecho aplicable a determinados ingresos de concesionarios ferroviarios.

La legisladora subrayó que el impacto potencial de esta medida es especialmente relevante para Chihuahua, donde la minería requiere certeza, el campo enfrenta sequías y costos crecientes, y la manufactura compite por inversiones y mercados en América del Norte.

Finalmente, reiteró que el PAN presentó las reservas para corregir los aspectos señalados y anunció su voto en contra del dictamen.