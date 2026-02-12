Persecución tras robo con violencia termina con un detenido al sur de la ciudad

La noche de este jueves se registró un robo con violencia en el cruce de las calles 118 y Cananea, en la colonia Esperanza, lo que desató una intensa movilización policiaca que se extendió por varios kilómetros al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, tras cometer el asalto, los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta, lo que originó una persecución que inició sobre la avenida Silvestre Terrazas y continuó hasta la carretera a Cuauhtémoc, alcanzando el kilómetro 16.

Durante el operativo participaron unidades de la Policía Municipal y elementos de Vialidad, quienes siguieron a los sospechosos incluso fuera de la carpeta asfáltica, cuando estos ingresaron a un terreno baldío en un intento por evadir a las autoridades.

En su huida, los sujetos abandonaron la camioneta y escaparon a pie. En el lugar se reportaron algunas detonaciones de arma de fuego; sin embargo, de manera preliminar se indicó que no hubo personas lesionadas.

Uno de los presuntos responsables fue asegurado por los agentes, mientras que el segundo continúa prófugo. La búsqueda se concentró en las inmediaciones del sector conocido como El Fresno.

Las autoridades mantienen el operativo en la zona para dar con el paradero del segundo implicado y esclarecer los hechos.