Pavimento nuevo y duradero; entrega Marco Bonilla calles en Jorge Barousse y Vistas Cerro Grande

Gracias a esta obra y un puente, familias disfrutan de calles más seguras y eficaces

El alcalde Marco Bonilla recorrió calles de las colonias Jorge Barousse y Vistas Cerro Grande, las cuales fueron recientemente pavimentadas con concreto hidráulico para brindar una circulación vehicular más segura y eficaz a las familias de la zona y brindar una mejor calidad de vida.

Con una inversión total de más de 15 millones de pesos se intervino en calle Diana Laura, entre calle 64a a calle 70, colonia Vistas Cerro Grande; y en calle Puerto Vallarta, entre calle 70 y calle 78 1/2, calle 74 entre calle Diana Laura y calle Puerto Vallarta, colonia Jorge Barousse.

A su vez, el Alcalde, junto a los directores de Obras Públicas y Desarrollo Humano y Educación, Carlos Rivas y Mario García respectivamente, así como la diputada por el distrito 16, Carla Rivas, dialogó con los vecinos para conocer y atender necesidades en otros rubros, para generar mayor cercanía, además de compartirles los programas del Gobierno Municipal.

Por su parte, Marco Bonilla les compartió que continúan los trabajos en toda la ciudad, pues tan solo recientemente también se inauguró un domo en la primaria ubicada en dicha zona.

Las y los vecinos agradecieron estos trabajos y la disposición que se ha tenido en el Gobierno Municipal y en el H. Congreso ya que cada que se acerquen se les atiende bien y puntualmente.

“Cambió mucho la calle, se ve muy diferente porque antes parecía hecha un río, era peligroso”, agradeció una vecina por este trabajo, además reconocieron el puente y canalización de arroyo que se hizo, ya que ahora las familias pueden pasar de forma segura.

También se le puso un barandal al puente, señalización horizontal y vertical, banquetas y guarniciones, pasos peatonales y más para beneficio de más de 900 vecinos de forma directa. Cabe recordar que, esta zona fue de las primeras en toda la ciudad en reconversión de alumbrado público a luz LED, parte del compromiso del alcalde de dignificar el sur de la ciudad y que Chihuahua avance parejo.