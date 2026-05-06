Pasará 31 años de prisión por delitos sexuales, se apegó a procedimiento abreviado

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 31 años y nueve meses de prisión, dictada en contra de Jacob S. V., por los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada.

En un procedimiento abreviado, aceptó su responsabilidad penal por las agresiones sexuales que cometió a su víctima en abril del 2020, así como en diversas temporalidades del 2021, 2022 y 2023, al interior de un domicilio en el Fraccionamiento Rinconada Oriente; así como en abril y septiembre del 2024 y en marzo del 2025, al interior de un domicilio de la colonia Jardines de Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido el 27 de junio del 2025, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la colonia Aeropuerto, en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, fueron determinantes para que Jacob S. V., solicitará la terminación anticipada de su proceso para recibir del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en el Cereso de Aquiles Serdán.