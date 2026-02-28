Participa Marco Bonilla en XVI sesión de la Asociación de Ciudades Capitales de México

Reconocieron con un distintivo al Gobierno Municipal de Chihuahua por buenas prácticas en materia de salud

El alcalde Marco Bonilla participó en la XVI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), donde se reunieron presidentes municipales del país a fin de compartir políticas públicas y trabajar en una agenda conjunta para el fortalecimiento del municipalismo para lograr contar ciudades más eficientes, innovadoras y cercanas a la gente.

En este encuentro, el alcalde Marco Bonilla compartió acciones que se realizan en Chihuahua en diversos rubros lo cual ha generado impactos positivos como en materia de transparencia, de defensa de derechos de niñas y niños, seguridad, economía y más.

A su vez, la ciudad de Chihuahua, junto a otras, recibió el Distintivo ACCM a la Excelencia Municipal 2025, reconocimiento que se entregan por la implementación de políticas públicas con impacto positivo en las comunidades y que destacan por la calidad en la gestión de sus administraciones.

En este caso, fue entregado a la Clínica Metabólica Municipal “Mi Familia en Balance”, gestionada por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) lo que indica que el programa fue evaluado y reconocido por su modelo de atención.

El Distintivo a la Excelencia Municipal suele otorgarse a programas o dependencias municipales que:

Implementan buenas prácticas de gobierno local

Tienen impacto social medible

Presentan innovación en políticas públicas

Cumplen con estándares de calidad y mejora continua

Finalmente, y como parte de esta reunión, se realizó la toma de protesta de Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo, quien asumió la Presidencia de la ACCM, a quien el alcalde Marco Bonilla felicitó.

La ACCM refrenda su compromiso con el fortalecimiento de los gobiernos municipales para que las familias cuenten con ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida para los habitantes de todo el país.