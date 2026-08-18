Paris Jackson revela que recibió terapia de electrochoques tras un intento de suicidio 

Paris Jackson contó que recibió nueve sesiones en tres semanas y recordó los efectos físicos y cognitivos que experimentó.

Paris Jackson (Getty Images)

Paris Jackson habló sobre uno de los periodos más difíciles de su vida y reveló que, durante una etapa de profunda crisis de salud mental, recibió terapia de electrochoques. La hija de Michael Jackson contó su experiencia durante una entrevista con Jay Shetty en el podcast On Purpose.https://terrific-live-polls.

Paris Jackson revela que recibió terapia de electrochoques

Según explicó, el tratamiento llegó después de haber probado distintas alternativas y cuando se encontraba en una situación emocional especialmente delicada.

Paris Jackson (Getty Images)

“Hice nueve sesiones en tres semanas”, recordó Jackson. La cantante explicó que comenzó este tratamiento después de estar “muy cerca” de intentar suicidarse. “Estuve a centímetros de hacerlo”, aseguró.

La terapia de electrochoques consiste en aplicar estimulación eléctrica controlada al cerebro mientras el paciente se encuentra bajo anestesia general. Jackson explicó que su médico le habló del procedimiento y le aclaró que actualmente es diferente a la manera en que se practicaba.

“Ya no es tan bárbaro como antes. Usan anestesia general. Te dejan inconsciente cuando te aplican la descarga eléctrica”, recordó que le explicó su médico.

Paris Jackson (Getty Images)

Antes de cada sesión, Paris Jackson debía retirar sus piercings y sustituirlos por piezas de plástico. Después ingresaba a una habitación, recibía anestesia y era preparada para el procedimiento.

“Entras, te dan la bata de hospital, te duermen, te sujetan, te ponen un protector bucal y te electrocutan”, explicó. Y agregó: “Ayuda con la neuroplasticidad del cerebro. Si no me equivoco, sigue siendo el tratamiento más eficaz contra la depresión”.

Los efectos que dejó el tratamiento de electrochoques en Paris Jackson

Aunque Paris Jackson aseguró que la terapia tuvo resultados positivos para ella, también recordó algunos efectos secundarios que hicieron que el proceso fuera complicado.

Paris Jackson (Getty Images)

“La primera vez que me desperté, sentí el dolor más agudo que jamás haya experimentado en la cabeza”, relató sobre lo que experimentó después de una de las sesiones.

La pérdida de memoria también fue uno de los efectos que más impacto tuvo en su vida cotidiana. La cantante contó que llegó a encontrarse con amigos y posteriormente no recordar esos momentos.

“Mis amigos me visitaron y ni siquiera recuerdo haberlos visto, aunque tengo pruebas”, dijo. “No recuerdo las conversaciones”. A pesar de esas dificultades, Jackson considera que el tratamiento cumplió con su objetivo: “Estaba respondiendo bien al tratamiento”, explicó. “Estaba funcionando”.

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Sin embargo, continuar con la terapia de manera indefinida no era una alternativa que quisiera mantener: “Recibir descargas una vez al mes durante el resto de mi vida no me va a funcionar”, afirmó.

Antes de recurrir a la terapia electroconvulsiva, Jackson aseguró que había probado distintas opciones para atender sus problemas de salud mental. Entre ellas mencionó medicamentos, estancias en cinco instituciones, terapia dialéctica conductual, inyecciones de lidocaína en los nervios del cuello y estimulación magnética transcraneal. Sobre esta última, explicó que le ayudó parcialmente con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), aunque no tuvo el mismo efecto sobre su depresión.

Actualmente, la cantante asegura que está enfocada en un concepto de “salud integral” y señaló que lleva seis años sobria.