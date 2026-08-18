Carlo Agostinelli despidió a su madre Mathilde Favier, ejecutiva de Dior, tras su muerte en accidente junto a Nicolas Altmayer en Francia.

¿CÓMO MURIERON MATHILDE FAVIER Y SU ESPOSO NICOLAS ALTMAYER? (EDUARDO DÍAZ/SDPNOTICIAS)

La directora de relaciones públicas de Dior, Mathilde Favier, y su esposo Nicolas Altmayer murieron en un accidente automovilístico el 17 de agosto de 2026 en el oeste de Francia.

La Fiscalía de Niort investiga el caso como homicidio involuntario. A Mathilde Favier le sobreviven dos hijos, Carlo y Heloise Agostinelli, mientras que Nicolas Altmayer deja cuatro descendientes de relaciones previas.

Carlo Agostinelli, de 24 años de edad, se despidió de su madre en Instagram con un mensaje lleno de dolor, describiéndola como “la encarnación de la vida” y su heroína.

Mathilde Favier y Nicolas Altmayer murieron en un accidente automovilístico

De acuerdo con Variety, Mathilde Favier -de 57 años- y Nicolas Altmayer -de 61 años- se dirigían a Isla de Ré, al oeste de Francia, donde se ubica una de sus propiedades.

En su trayecto, el auto en el que viajaban se impactó contra un camión que iba en sentido contrario cuando adelantaba a otro vehículo.

Fiscalía de Niort lleva a cabo una investigación del accidente automovilísticopor homicidio involuntario.

“Siento un profundo dolor en el corazón”: Carlo Agostinelli se despide de su madre Mathilde Favier

Vía Instagram, Carlo Agostinelli expresó el profundo dolor que siente por la muerte de su madre Mathilde Favier.

“Siento un profundo dolor en el corazón y tengo la mente nublada. Nada de esto tiene sentido, y me cuesta imaginar cómo llegará a tenerlo algún día”CARLO AGOSTINELLI

Describiendo a su madre como “la encarnación de la vida, la definición de la alegría y mucho más de lo que las palabras podrían expresar jamás”, Carlo, de 24 años, se resigna, confiará en el plan de la vida y en el destino, dejará que todo siga curso.

En su camino, hará valer sus valores y las enseñanzas de Mathilde Favier, su heroína, a quien le promete cuidar de todos y cuidarse entre todos.

“No tienes que preocuparte por nosotros, mamá. Cuidaremos los unos de los otros, tal como tú siempre cuidaste de todos nosotros. Me aseguraré de que así sea. Llevaré conmigo cada lección que me enseñaste durante el resto de mi vida, y haré de mi existencia un reflejo que te llene de orgullo. Haré que todo lo que me diste, todo lo que me enseñaste y cada sacrificio que hiciste valga la pena. Esa es mi promesa para ti y para el mundo. Descansa en paz, Mamounette. Te amaré siempre, hasta que volvamos a encontrarnos”CARLO AGOSTINELLI

CARLO AGOSTINELLI SE DESPIDE DE SU MADRE MATHILDE FAVIER (@CARLO_AGOSTINELLI / INSTAGRAM)

En la red social, Carlo también se despide de su padrastro, Nicolas Altmayer. Publica una fotografía de ambos.