PAN y el cierre de registros-Tricolores en Juárez-Morenos, juntos, pero no revueltos-Maru y las inversiones aeroespaciales

Este martes 21 de julio cierran los registros para todos aquellos ciudadanos y panistas que buscan ser candidatos de Acción Nacional a algún puesto de elección popular, y por supuesto uno de los más buscados es la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital, así que en ese contexto, este día a las 11 horas, la dirigente estatal Daniela Álvarez saldrá a escena para por supuesto hablar de este y otros temas que el PAN trae en la agenda política, en donde estará acompañada por el coordinador de la bancada azul en el Congreso local, Alfredo Chávez y por las diputadas federales Manque Granados y Rocío González. Y es que los panistas y no panistas que se registraron, porque es preciso recordar que también los no militantes podían hacerlo, solamente están en espera de que tanto la dirigencia estatal que encabeza Daniela y el Comité Ejecutivo Nacional que preside Jorge Romero, se pongan de acuerdo para presentar las reglas del proceso interno, ese que en días pasados se puso al rojo vivo, pero que tanto Álvarez como Romero han ido despresurizando, en espera de que los luchas internas no afecten la unidad de Acción Nacional.

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Mientras eso sucede aquí en Chihuahua capital, el que estará en Ciudad Juárez este martes es el dirigente estatal del PRI, Alex Domínguez, el cual ayer reactivó la gira de trabajo para la capacitación de los llamados “defensores”, es decir, los priistas que se registraron para ser tomados en cuenta en alguna candidatura, ya sea que vayan solos o acompañados. Ayer, el también diputado federal que es considerado por la dirigencia nacional a cargo de ‘Alito’ Moreno para la gubernatura, estuvo en Villa Ahumada para reunirse con los tricolores de ese municipio, cuestión que será replicada este día con los priistas de Juárez, luego de que el fin de semana estuvo en la entrega de huevos a vecinos de las colonias Praderas y Valles del Sur en compañía del dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, evento que incluso ‘Alito’ promovió en sus redes sociales.

Y es que en el Revolucionario Institucional están más que dispuestos a conformar alianzas, pero como en el PAN todavía andan ocupados en su proceso interno, los del partido tricolor saben que es necesario mover sus piezas, conformar estructura y estar listos desde su trinchera ante cualquier escenario político-electoral que se les presente.

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Otros que también anduvieron moviditos en lo que a conformar estructura se refiere, esto a través de las llamadas Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, son los morenistas que en el estado dirige Briguite Granados, quien a decir del Comité Ejecutivo Estatal, ya recorrió los 67 municipios. Sin embargo, el evento que llamó la atención el fin de semana es la Asamblea que se llevó a cabo en el Distrito Electoral Federal 2, el cual tiene su sede en Ciudad Juárez, y es que ahí se reunieron sirios y troyanos, pues por un lado anduvieron los diputados locales que desde hace meses manifestaron su apoyo al alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para que sea el candidato de la 4T a la gubernatura, y por el otro, quienes apoyan a la senadora con licencia Andrea Chávez para que sea la abanderada por el Gobierno del Estado, la cual también se apersonó en la reunión y hasta se tomó la foto.

Es decir, juntos, pero no revueltos, ahí estuvieron los diputados locales que van con Cruz: el coordinador Cuauhtémoc Estrada y las diputadas Elizabeth Guzmán, María Antonieta Pérez y Leticia Ortega, mientras que de los que apoyan a Andrea, estuvieron la dirigente estatal Briguite Granados, la diputada federal petista Lilia Aguilar y el diputado local Óscar Avitia. Tanta fue la polémica por el encuentro que reunió a ambos bandos, que anoche Guzmán Argueta, diputada y expresidenta del Congreso del Estado, colgó un video en sus redes sociales ratificando su apoyo a Pérez Cuéllar, porque eso de aparecer en la misma foto que la senadora con licencia, causó ruido entre los crucistas que la vieron.

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Sin perder tiempo y a lo que fue, que es el atraer inversiones para el estado que gobierna, ayer la gobernadora Maru Campos logró amarrar una inversión por 80 millones de dólares para el establecimiento y operación de ATI Forged Products en Chihuahua capital, esto durante la Feria Aeroespacial Farnborough 2026 que se lleva a cabo en Inglaterra. El proyecto concretado por la Góber chihuahuense contempla la generación de más de 230 empleos especializados, principalmente para técnicos e ingenieros, lo que convierte a este estado norteño en uno de los principales clústeres aeroespaciales de México, al albergar cinco de los ocho fabricantes de equipo original establecidos en el país, cerca de 20 mil empleos en el sector y una creciente red de proveedores especializados, centros de ingeniería y capacidades de manufactura avanzada. La Feria Aeroespacial continuará durante toda la semana, así que se prevé que Maru realice varios anuncios al respecto en las próximas horas y días.

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Si de cuestiones empresariales y comerciales hablamos, durante la primera semana del próximo mes, es decir en agosto, se prevé la visita de integrantes de la mesa directiva de la CONCANACO, la cual preside Octavio de la Torre, pues la intención es que ese organismo que aglomera a todas las Cámaras de Comercio del país, firme un convenio de colaboración con el Gobierno Municipal de Chihuahua capital, con la intención de minimizar las tareas respecto a la tramitología que deben llevar a cabo los comercios y pequeñas empresas, por lo que sería el 6 de agosto cuando se realice la firma de este convenio en la capital chihuahuense.