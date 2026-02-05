PAN se prepara para ganar en 2027; Morena le ha fallado a México: Jorge Romero

Desde Baja California Sur, el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aseguró que el PAN está listo para enfrentar con determinación y rumbo claro el reto electoral de 2027, convencido de que México y los estados merecen gobiernos que den resultados reales y mejoren la vida de las familias.

Durante una conferencia de prensa, Jorge Romero estuvo acompañado por las y los presidentes estatales del PAN de las 32 entidades del país, entre ellas Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, cuya presencia refrenda la unidad nacional del partido y el compromiso de los liderazgos estatales con un proyecto de acción y cercanía con la ciudadanía.

“El PAN nació para servir, no para administrar excusas ni para vivir de la crítica. Nuestra misión es clara: facilitarle la vida a la gente, a las familias, a los hijos y a los adultos mayores. Esa es nuestra razón de ser y no nos vamos a desviar de ella”, afirmó el dirigente nacional.

Romero sostuvo que Acción Nacional se prepara para competir con propuestas, resultados y una estrategia sólida que permita a la ciudadanía comparar y decidir quién gobierna mejor. En ese sentido, subrayó que Morena ha quedado a deberle a México, con gobiernos que no han cumplido y que han provocado retrocesos en seguridad y bienestar.

El Presidente Nacional del PAN fue enfático al señalar que el deterioro de la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, particularmente en entidades que habían logrado avances importantes en esta materia.

“En este país, cada vez más personas sabemos que lo que existe entre gobiernos de Morena y el crimen organizado es una absoluta asociación”, puntualizó.

Asimismo, Jorge Romero adelantó que Acción Nacional se encuentra en un proceso de apertura a la sociedad, especialmente a las juventudes, invitando a quienes no se sienten representados por el actual gobierno a sumarse y participar activamente en la construcción de un mejor futuro para sus comunidades, ciudades y estados.

Desde la dirigencia estatal, Daniela Álvarez subrayó que Chihuahua está listo para asumir un papel protagónico en esta nueva etapa del PAN, con un partido unido, organizado y con liderazgos cercanos a la ciudadanía.

Finalmente, y en coincidencia con Jorge Romero, la dirigente estatal expresó su confianza en que, con unidad, liderazgo y cercanía con la gente, el PAN refrendará la confianza de los chihuahuenses rumbo a 2027.