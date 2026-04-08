PAN se mantiene en primer lugar por la alcaldía de Chihuahua capital: Massive Caller

La más reciente encuesta de Massive Caller reveló que el PAN como partido político se mantiene en primer lugar de las preferencias electorales por la alcaldía de Chihuahua capital (42.6%), seguido por Morena (34.7%) y en tercer lugar el PRI (7.3%), mientras que Movimiento Ciudadano, PT y Verde aparecen en cuarto, quinto y sexto lugar, en ese orden.

En el caso del PAN, los tres punteros para representar a Acción Nacional son el fiscal César Jáuregui, con el 24.1 por ciento, seguido por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, con el 17.6 y Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno, con el 15.7 por ciento. La diputada federal Manque Granados y el coordinador de los diputados locales panistas, Alfredo Chávez, aparecen con el 14.8 y 9.3 por ciento, respectivamente.

Por Morena, partido que está en segundo lugar de las preferencias, quien encabeza la encuesta interna es la diputada local Brenda Ríos (27.1%), seguida por el exalcalde Marco Quezada (21.7%) y el regidor Miguel Riggs (9.6%). La lista la completan el funcionario federal Hever Quezada, el exdiputada panista Miguel La Torre y el también funcionario federal Héctor Ochoa.

Mientras que por el PRI, el que encabezó la encuesta de Massive Caller es el diputado federal Alex Domínguez, la regidora Rosy Carmona, el funcionario estatal Omar Bazán y el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez.