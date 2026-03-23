PAN, ciudadanía y encuestas-Bonilla y el método de elección-Morena: los dos bandos-PRI alista registro de “defensores”

El fin de semana del inicio de la primavera también marcó el comienzo de las definiciones electorales. Panistas y morenistas de Chihuahua acudieron a tres eventos políticos que sin duda definirán el futuro del estado en los comicios de junio del 2027. En el caso del PAN, los consejeros nacionales, incluida la gobernadora Maru Campos, acudieron al llamado del dirigente nacional, Jorge Romero, en donde el líder del CEN informó la manera en que serán ungidos los candidatos: una contienda interna en la que serán bienvenidos los aspirantes ciudadanos, es decir, que no necesariamente sean militantes del bolillazo, esto a través de una encuesta para que sea también la misma ciudadanía la que los elija y que el mejor posicionado y con mayor nivel de conocimiento, sea quien los represente para las 17 gubernaturas que estarán en disputa, así como para las diputaciones federales, locales y las alcaldías.

Es así que las reglas ya están claras para los panistas y los ciudadanos que pretendan participar en el proceso electoral abanderando las siglas del Partido Acción Nacional, por lo que este lunes, además de hablar de este y varios temas, saldrá a escena la dirigente estatal Daniela Álvarez, la cual ofrecerá más detalles de lo acordado en el Consejo del sábado, en donde por cierto, la gobernadora Maru Campos estuvo muy vitoreada y rodeada de los azules chihuahuenses que se dieron cita en la capital del país, desde el alcalde Marco Bonilla, las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, la secretaria General de Acción Juvenil, Daniela Aguilar, entre otros consejeros que forman parte de su Gabinete.

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Ya que mencionamos al alcalde Marco Bonilla, sin duda el edil capitalino fue uno de los más contentos por la manera en que el PAN elegirá a sus candidatos, pues hasta la fecha, el Presidente Municipal de Chihuahua ha estado como puntero en todas las encuestas habidas y por haber, en las cuales la diferencia entre él y el resto de candidateables ha sido de dos dígitos, pero no por ello el alcalde se duerme en sus laureles, al contrario, tan es así que luego de regresar de la CDMX, Bonilla Mendoza se trasladó a Santa Isabel, en donde participó en la Asamblea del Foro Solidario de Frente Democrático Campesino, en el cual se congregaron más de 1,500 delegados provenientes de 18 municipios y desde donde el alcalde de Chihuahua capital refrendó la importancia de las actividades del campo, y por tanto su apoyo total a esta actividad primaria tan característica del estado, que en los últimos años ha sufrido las de Caín ante las políticas públicas de la 4T.

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Y mientras los panistas estaban en la Ciudad de México, acá en Chihuahua los morenistas también se definieron y dejaron claro que ya existen dos bandos que buscarán alzarse con las principales candidaturas para el 2027. Con el pretexto del natalicio de Benito Juárez, al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar le armaron un destape en el que fue arropado no nada más por los crucistas que desde hace meses le levantaron la mano, también lo hicieron los integrantes del grupo Coyoacán que lidera la poderosa secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, por si quedaban dudas después de aquella foto que tanto resonó antes de iniciar el Consejo Nacional de Morena el pasado 7 de marzo. Por lo que en el evento en donde Pérez Cuéllar reiteró que buscará ser candidato a la gubernatura, estuvieron respaldándolo el enviado de Montiel y uno de sus principales operadores, hablamos del diputado federal Carlos Castillo, además de los diputados locales que están alineados con la secretaria del Bienestar, como lo son el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, Elizabeth Guzmán, Brenda Ríos, Leticia Ortega, María Antonieta Pérez, Jael Argüelles, Magdalena Rentería y Pedro Torres, mismos que ya están del lado del crucismo.

Eso por un lado, porque del otro lado de la moneda y allá en Ciudad Juárez, con el pretexto de las asambleas realizadas para explicar el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y las visitas de los senadores Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña, la dirigencia estatal de Morena que preside Brighite Granados, respaldó el destape oficial del senador Juan Carlos Loera como aspirante a la alcaldía juarense, misma situación hacia la senadora Andrea Chávez en su búsqueda de la candidatura al Gobierno del Estado, por lo que ya las fichas están posicionadas en el tablero político interno del morenismo: Cruz vs Andrea por la gubernatura y Loera de la Rosa vs Mayra Chávez por la alcaldía de Juárez.

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Otro que se aventó una gira por Ciudad Juárez este fin de semana es el dirigente estatal del partido Verde, Octavio Borunda, quien acompañó al dirigente municipal del PVEM en aquella frontera, Alex Pérez Escalante, en donde ambos encabezaron una jornada de vacunación de mascotas en la colonia Aztecas, además de que Borunda Quevedo tuvo la oportunidad de palpar cómo andan los niveles de aceptación del partido del tucán en el territorio juarense, pues mientras a nivel federal la alianza con la 4T es un hecho, a nivel estatal el Verde podría aventarse solo al ruedo y así ratificarse como una fuerza política viva en el estado de Chihuahua.

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A quienes también les entró un segundo aire luego de los destapes que se aventó su dirigente nacional el miércoles pasado, son los priistas locales que encabeza Alex Domínguez, pues luego de ratificar que con esto de los “defensores” se viene un intenso trabajo territorial, también significa que esos que levanten la mano para serlo serán los futuros candidatos a diputaciones federales, locales y alcaldías, esto sin contar con eventuales alianzas, porque eso ya sería otra historia, pero como el PRI no está para esperar qué decide el PAN, será este próximo sábado cuando sesione el Consejo Político Estatal y ahí definan las fechas de registro para los llamados “defensores”, tan es así que ya varios están apuntados y sólo están en espera del balazo de arranque, como es el caso del líder estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez, a quien Domínguez destapó por la alcaldía de la capital del estado.