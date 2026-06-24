Pagos directos a atletas: Comité Olímpico Internacional anuncia fondo de 140 millones de dólares hasta Los Ángeles 2028

Lausana. No se trata oficialmente de premios olímpicos, pero es una cantidad significativa de dinero que va directamente a los atletas después de unos Juegos Olímpicos de Verano o de Invierno.

El Comité Olímpico Internacional se comprometió el miércoles a pagar hasta 140 millones de dólares a los atletas hasta los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028, mediante la creación de un fondo para subvenciones de 10 mil dólares a las que podrán optar tras competir.

El compromiso económico del COI se produjo después de que en los últimos años se encontrara una fuerte resistencia ante las crecientes peticiones de pagar premios en metálico en los Juegos Olímpicos, y supuso otro cambio de política bajo la presidencia de Kirsty Coventry.

Pau Gasol, miembro del COI y exestrella de la NBA, anunció el proyecto, que en primer lugar estará abierto a casi 2 mil 900 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 .

Alrededor de 11 mil atletas que competirán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 también podrán solicitar subvenciones por un total de aproximadamente 110 millones de dólares después de esos Juegos, si cumplen con criterios de integridad, como no dar positivo en las pruebas de dopaje.

“Esta es una victoria para todos nosotros”, dijo Gasol, quien representa a los atletas en la junta ejecutiva del COI, compuesta por 15 miembros, y agregó que “no se trataba de un premio en metálico”.

El dinero asignado por el COI no depende de que el atleta continúe con su carrera.

La promesa de financiación fue el tema central de una reunión del COI en la que se definió la estrategia futura bajo la presidencia de Kirsty Coventry, exactamente un año después de que asumiera formalmente el cargo.

Gasol afirmó que el COI había recibido un mensaje constante durante su revisión estratégica: “Los atletas… y más allá”.

Coventry, de 42 años, es cinco veces olímpica y dos veces medallista de oro en natación representando a Zimbabue. Fue elegida como la presidenta más joven y la exatleta más reciente en la historia moderna del COI.

El pago de premios en metálico a los medallistas olímpicos fue una política fundamental para uno de los oponentes electorales de Coventry, el líder de World Athletics, Sebastian Coe, quien supervisó la entrega de 50 mil dólares a los campeones de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Este es un momento histórico para el movimiento y estoy absolutamente encantado de estar presente cuando se ha hecho este anuncio”, dijo Coe a sus compañeros miembros del COI, elogiando la política de Coventry.

En Los Ángeles, World Athletics está aumentando su fondo de premios para recompensar también a los medallistas de plata y bronce.

Hace dos semanas, Coventry reiteró su convicción, que mantiene desde hace mucho tiempo, de que el COI no debería utilizar los ingresos de los Juegos Olímpicos para pagar premios en metálico a un grupo selecto de medallistas.

Esa pregunta a Coventry en una rueda de prensa del COI se produjo tras la fuerte reacción de algunos atletas a sus comentarios, realizados durante su estancia en Nueva Zelanda el mes pasado por motivos olímpicos, en los que afirmó que no se pagarían los premios en metálico.

“La reacción negativa fue un poco frustrante”, reconoció Coventry el miércoles en una conferencia de prensa, porque el plan político aún era confidencial. “No es algo que haya surgido en las últimas semanas”.

Solidaridad Olímpica: 650 millones para atletas de países menos ricos

El COI ya financia un programa llamado “Solidaridad Olímpica” que destina subvenciones por valor de miles de dólares a atletas de países menos ricos que se preparan para clasificarse y competir en unos Juegos Olímpicos de Verano o de Invierno.

El presupuesto de Solidaridad, que también financia los gastos de los equipos, los entrenadores y los oficiales, asciende a 650 millones de dólares para el ciclo olímpico de cuatro años que incluye Milán Cortina y Los Ángeles.

Gasol, tres veces medallista olímpico por España, dijo que la solicitud de las becas se realizará a través de una plataforma en línea del COI que ayuda a los atletas durante y después de sus carreras.

Los fondos aprobados deben enviarse a los comités olímpicos nacionales que supervisan a los equipos y competidores. Dichos comités olímpicos nacionales tendrán que demostrar que las transferencias de dinero se realizaron directamente a los atletas, sugirió Gasol.

Varias decenas de atletas olímpicos —de baloncesto masculino, fútbol y hockey sobre hielo, por ejemplo— ya son ricos gracias a sus carreras, pero seguirán siendo elegibles, dijo Gasol a los periodistas.

“Ellos decidirán si quieren postularse”, dijo el exjugador estrella de los Lakers de Los Ángeles. “Queremos que se pongan en contacto con nosotros”.

La revisión del primer año de la presidencia de Coventry ha sido calificada como “Preparados para el futuro” con el objetivo de reformular la estrategia olímpica tras 12 años de liderazgo de Thomas Bach.