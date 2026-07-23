Ordenan reactivar proceso penal contra Emilio Lozoya por Agronitrogenados

Un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, tras confirmar la negativa de un amparo y cumplirse casi tres años de suspensión.

El fallo unánime del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal da continuidad a la causa por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes, ya que confirmó la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal, quien rechazó concederle la protección de la justicia federal.

Los magistrados Lorena Oliva Becerra, presidenta y ponente), Ricardo Ojeda Bohórquez y de la secretaria en funciones de magistrada Guadalupe Rocío Neri Reynaga, determinaron que Lozoya Austin no puede usar el acuerdo reparatorio de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. para librar el caso.

La magistrada Oliva Becerra, presidenta del órgano jurisdiccional, sostuvo en su proyecto de resolución, que al firmar el acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el empresario optó por la mancomunidad y no por la solidaridad de la obligación, por ello, el extitular de Pemex no puede beneficiarse con la suspensión del proceso.

“Lo anterior permite concluir que, en el caso concreto, es posible dividir el objeto de la obligación y, en consecuencia, que en mancomunidad cada deudor pueda cubrir una parte de la deuda derivada de la reparación del daño que, no obstante, sigue siendo común”.

El 31 de agosto del 2023, Gerardo Alarcón López, juez de control federal del Reclusorio Norte, ordenó suspender el procedimiento contra el ex directivo de Pemex, ya que los abogados argumentaron que los 216 millones de pesos que Alonso Ancira estaba pagando la reparación del daño.

Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló la resolución y señaló que la tesis que se usó no era aplicable en este caso. Además de que Ancira Elizondo solo cubrió dos pagos de lo que acordó pagar, y que aún le restaba cubrir el 50 por ciento.

Al respecto, en noviembre del año pasado, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación resolvió no amparar a Lozoya Austin y ordenó continuar con el procedimiento, resolución que confirmadó el colegiado.

El ex funcionario fue acusado por la FGR de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, al haber recibido en 2013 3.4 millones de dólares de la empresa AHMSA para que la petrolera adquiriera con sobreprecio la empresa productora de fertilizantes.

Lozoya Austin y el empresario Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, están acusados de lavado de dinero por este caso, que se encontraba congelado.