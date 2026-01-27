Opera Desarrollo Rural 30 estaciones meteorológicas con datos en tiempo real para el sector agropecuario

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene en operación 30 estaciones meteorológicas ubicadas en distintas regiones del estado, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y anticipar riesgos climáticos en el sector agropecuario.

Este sistema permite obtener información específica en tiempo real y generar pronósticos con hasta cinco días de anticipación, lo que facilita la activación de mecanismos de alerta temprana ante fenómenos como sequías, lluvias extraordinarias o variaciones bruscas de temperatura, condiciones características de Chihuahua.

De acuerdo con el jefe del departamento de Uso Sustentable del Agua de la SDR, Alan García Carrasco, cada estación registra parámetros como velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, precipitaciones, radiación solar y UV, así como presión atmosférica.

“Estos datos permiten estar preparados ante escenarios de ausencia de lluvias o lluvias extraordinarias y ayudan a tomar decisiones oportunas”, señaló.

García Carrasco destacó que la información resulta estratégica para el sector primario, ya que facilita la planeación y optimización de prácticas agrícolas y ganaderas, además de apoyar el uso sustentable del agua.

Las estaciones de la SDR son monitoreadas en tiempo real desde el Centro Estatal para el Manejo del Fuego, donde se generan alertas que se comparten con las instancias correspondientes para activar acciones inmediatas de prevención y respuesta ante eventualidades climáticas.

Asimismo, se trabaja en un convenio para que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) consolide y opere la base de datos de las estaciones, con el fin de homologar criterios, estandarizar la información y generar análisis más precisos, particularmente en el ámbito agropecuario y en el manejo de recursos naturales.

A estas estaciones se suman las 42 estaciones de la Red de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), que, con la Coordinación Estatal de Protección Civil, trabajan de forma conjunta para mantener informada a la población ante contingencias meteorológicas y climáticas.

La información generada por ambas redes permite a Protección Civil Estatal (CEPC) emitir avisos y alertas oportunas, con el objetivo de prevenir incidentes y reducir riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos.

Las estaciones de la SDR se encuentran instaladas en:

Janos, Casas Grandes, Galeana, San Buenaventura, Valentín Gómez Farías, Santa Ana, Matachí, Moris, Guachochi, Balleza, Batopilas, Nonoava, Carichí, San Francisco de Conchos, Guadalupe y Calvo, Meoqui, Aquiles Serdán, Colonia Obregón, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Riva Palacio, Valle de Allende, Villa Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Placer de Guadalupe, El Oasis, Majalca y El Tule.

Con esta infraestructura, la SDR refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo del sector agropecuario mediante tecnología e innovación, mejorar la gestión del riesgo climático y fortalecer la resiliencia productiva en Chihuahua.