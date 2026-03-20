Onda de calor se mantiene en el norte del país; Chínipas, Ojinaga y Juárez superarán los 35°C, Chihuahua capital alcanzará 31°C este viernes

Este viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor.

En el municipio de Chínipas se prevé una máxima de 40 grados centígrados (°C), en Juárez y Ojinaga se anticipan valores de entre los 35 y 37°C. En la capital el termómetro se mantendrá por encima de los 31°C; se espera que el domingo alcance los 35°C.

Además, en municipios de la región centro-sur y en Janos, la máxima llegará a los 34°C y para el fin de semana, se pronostican 32°C en Parral y Jiménez, y 31°C en Temósachic.

Ante estas condiciones, Protección Civil Estatal llama a la población a tomar precauciones para evitar incidentes relacionados con las altas temperaturas.

La dependencia informó que mantendrá vigilancia permanente sobre el comportamiento del clima, a fin de informar a la ciudadanía en caso de que el calor intenso se prolongue.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.