Onda de calor se mantiene en el norte del país; Chínipas, Ojinaga y Juárez superarán los 35°C, Chihuahua capital alcanzará 31°C este viernes

Este viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor.
Se pronostican #Lluvias fuertes para esta noche en zonas de #Tabasco y #Chiapas. Mañana prevalecerá la #OndaDeCalor en regiones de #Sonora, #Chihuahua, #Durango, #Sinaloa, #Jalisco y #Guerrero. Toda la información en https://t.co/uTcbhzvNSm pic.twitter.com/xt1l4OENdJ
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026
En el municipio de Chínipas se prevé una máxima de 40 grados centígrados (°C), en Juárez y Ojinaga se anticipan valores de entre los 35 y 37°C. En la capital el termómetro se mantendrá por encima de los 31°C; se espera que el domingo alcance los 35°C.
Además, en municipios de la región centro-sur y en Janos, la máxima llegará a los 34°C y para el fin de semana, se pronostican 32°C en Parral y Jiménez, y 31°C en Temósachic.
Ante estas condiciones, Protección Civil Estatal llama a la población a tomar precauciones para evitar incidentes relacionados con las altas temperaturas.
La dependencia informó que mantendrá vigilancia permanente sobre el comportamiento del clima, a fin de informar a la ciudadanía en caso de que el calor intenso se prolongue.
Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.