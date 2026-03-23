Ocupación hotelera llegaría al 100% en la Sierra Tarahumara durante Semana Santa

Cristina Muñoz presidenta del Cluster de Turismo dio a conocer que se espera una alta demanda en hoteles de la sierra tarahumara en especial el municipio de Creel, destaca que esperan llegar al 100% de ocupación hotelera.

El 90% de los turistas de Chihuahua son nacionales y el 10% internacionales, además de tener una alta demanda durante la semana santa por las tradiciones tarahumaras.

“Bueno pues proyectamos una buena afluencia de turismo, nosotros recibimos turismo nacional casi el 90%, mucha gente que busca las ceremonias típicas de semana santa de tradición de la cultura y también esta temporada, las familias la utilizan para tener días de campo, ir a los balnearios”, comentó

Actualmente los hoteles presentan un ocupación hotelera del 60% y se espera llegar al 100% de ocupación en las próximas semanas con reservaciones de último minuto.

Cabe destacar que se está dando una protección al turismo con precios competitivos y esperan una buena derrama económica durante este periodo vacacional, impulsando el turismo local.