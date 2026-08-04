Obtuvo Fiscalía Centro tres sentencias condenatorias por casi 127 años de prisión por homicidio

• El trabajo del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida permitió ganar dos juicios orales y un procedimiento abreviado en la última semana

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, dio a conocer que obtuvieron tres sentencias condenatorias, una de ellas de 108 años y cuatro meses de prisión para cada uno de los dos masculinos encontrados culpables.

En rueda de prensa, el fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes y la coordinadora de la Unidad, Adriana Sarahí Villalba Tarango, destacaron dichas sentencias logradas la última semana.

“Un juicio lleva varias semanas de trabajo ante los tribunales por parte de los ministerios públicos y requiere de un esfuerzo coordinado de equipo, además de que se debe de contar con las declaraciones de policías ministeriales, municipales, peritos y testigos que son interrogados, de tal forma que cada vez que se obtiene una sentencia condenatoria en un juicio oral, realmente representa un esfuerzo muy grande”, destacó el Fiscal Heliodoro Araiza, quien reconoció el trabajo extraordinario, técnico y jurídico de la Unidad.

En el juicio oral 86/2025 ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos, se demostró la culpabilidad de Ender Iván M. S. y Víctor Manuel R. B., por homicidio calificado en perjuicio de cuatro víctimas y el intento de homicidio de una más.

Respecto a los hechos, tuvieron lugar el 2 de agosto de 2023, cuando arribaron a un domicilio de la calle Privada de Martín López, de la colonia Villa Juárez, y dispararon en contra de cuatro hombres y una mujer, falleciendo tres de los masculinos y la dama, mientras que un tercero salvó la vida.

La investigación permitió obtener órdenes de aprehensión con las que fueron capturados Ender Iván M. S., el 24 de julio de 2024, y Víctor Manuel R. B. el 25 de diciembre de 2025, siéndoles formulada la imputación y quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Posteriormente fueron vinculados a proceso, en el caso de Ender Iván M. S., el 30 de julio de 2024 y Víctor Manuel R. B., el 30 de diciembre de ese año.

Ambos casos se unieron en la causa penal 2776/2024, que fue llevada a juicio oral iniciado el 19 de mayo de 2026 y que finalizó este pasado lunes 3 de agosto con la sentencia condenatoria de 108 años y 4 meses de prisión, así como el pago de 4 millones 198 mil 585 pesos como reparación del daño.

Otra sentencia condenatoria fue la obtenida en el juicio oral 123/2025, en contra del acusado Raúl. S. G., por dos tentativas de homicidio, con una pena de 14 años y siete meses de prisión, por hechos acontecidos en el periférico Lombardo Toledano en 2024.

La coordinadora Adriana Sarahí Villalba destacó también la sentencia de cuatro años de prisión en un caso de homicidio imprudencial dentro de la causa penal 47/2025, en contra del conductor de un vehículo que embistió a tres peatones, en hechos del 25 de diciembre del 2024 en la colonia Paseos de Camino Real; dos menores de edad fallecieron y otra persona resultó lesionada.

Se consideró que el homicidio imprudencial, las lesiones y los daños, fueron agravados en virtud de que el responsable huyó del lugar, por lo que además de la pena de prisión, también se le impuso un pago de reparación del daño de 2 millones 567 mil 571 pesos, así como 58 mil pesos por los daños.