Obtienen FDZC vinculación a proceso de imputado por homicidio en la colonia Jardines de Oriente

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis René D. C., alias “El Helados”, por el delito de homicidio calificado, cometido a un masculino en la colonia Jardines de Oriente de la Ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, fueron contundentes para acreditar la probable responsabilidad del imputado.

La investigación ministerial, establece que el pasado lunes 05 de octubre, aproximadamente a las 03:30 horas, Luis René D. C., en compañía de diversos sujetos, arribó a un domicilio ubicado en la calle Parque Murillo, de la colonia Jardines de Oriente, y disparó con un arma de fuego en contra de la víctima.

El imputado fue detenido, el jueves 8 de octubre, en las inmediaciones de la Avenida Equus, en la colonia Paseos Del Camino Real, con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Fue llevado a la audiencia de formulación de imputación, en donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

En la continuación de la audiencia efectuada ayer martes, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2935/2026, consideró lo expuesto por la representación social, para resolver la situación jurídica del imputado Luis René D. C., y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de sus agentes, para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a delitos de alto impacto.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).