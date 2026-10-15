Justicia divina: ladrón resbala y se cae al intentar robar a una mujer y huye sin nada

Un asaltante intentó robar a una mujer, pero resbaló, cayó al suelo y terminó huyendo sin nada. El hecho ocurrió en la ciudad de Caaguazú, en Paraguay, cuando dos sujetos en moto se aproximaron a la víctima, una docente, frente a un colegio y a una cuadra de una comisaría; uno de ellos descendió con un arma blanca en la mano, pero resbaló y cayó al piso, derribando a la maestra. En el apuro, el malhechor recogió el cuchillo que se le había caído y se dio a la fuga, sin quitarle nada a la mujer.

😮 ¡Insólito! Motochorro derrapó, cayó al suelo y huyó con las manos vacías 🚨 Un delincuente terminó en el suelo tras resbalar cuando intentaba asaltar a una docente sobre la calle Silvio Pettirossi, frente al Colegio Maristas de Caaguazú. El sujeto y su cómplice… pic.twitter.com/HNPduKb65z — Diario La Tribuna Paraguay (@TribunaParaguay) October 13, 2026