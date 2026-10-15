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Justicia divina: ladrón resbala y se cae al intentar robar a una mujer y huye sin nada

Un asaltante intentó robar a una mujer, pero resbaló, cayó al suelo y terminó huyendo sin nada. El hecho ocurrió en la ciudad de Caaguazú, en Paraguay, cuando dos sujetos en moto se aproximaron a la víctima, una docente, frente a un colegio y a una cuadra de una comisaría; uno de ellos descendió con un arma blanca en la mano, pero resbaló y cayó al piso, derribando a la maestra. En el apuro, el malhechor recogió el cuchillo que se le había caído y se dio a la fuga, sin quitarle nada a la mujer.

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