Obtiene Fiscalía sentencia de 5 años de prisión dictada a imputado por robo de cable

• Se apoderó de diverso material de cobre y fibra óptica propiedad de la empresa Telmex

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia de cinco años de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado, en contra del imputado José Emanuel P. P., por el delito de robo agravado que cometió en perjuicio de la empresa Teléfonos de México (Telmex), en la ciudad de Chihuahua.

Ante los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, el imputado aceptó su responsabilidad penal por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2025.

La investigación ministerial estableció, que ese día, José Emanuel P. P., en compañía de diversa persona aun no identificada, causo daños a instalaciones de Telmex, ubicadas en la calle Río Grande y Morelia de la ciudad de Chihuahua, y se apoderó de al menos 130 pares de cable de cobre y de fibra óptica.

Causando un detrimento patrimonial por la cantidad de 244 mil 325 pesos, en perjuicio de la moral, monto económico que el ahora sentenciado deberá pagar por concepto de la reparación del daño, para obtener el beneficio de libertad condicional.

Gracias al trabajo de esta representación social, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.