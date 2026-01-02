Obtiene Fiscalía en Operaciones Estratégicas vinculación a proceso de masculino detenido con un arma y una pick up con reporte de robo en Aldama

Por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, uso indebido de documentos de identificación vehicular, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, quedó vinculado a proceso penal Miguel Ángel Ch.

Procesado bajo la causa penal causa penal 04/2025, el Juez de Control decreto de legal la detención y en la misma audiencia resolvió vincularlo a proceso, ante la exposición realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de a FGE.

Además, fijó un plazo de cierre de investigación de tres meses, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.

Como se informó recientemente, Miguel Ángel Ch. de 19 años de edad, fue capturado el pasado 30 de diciembre cuando realizaba acciones de “halconeo” en el municipio de Aldama, cuando fue sorprendido por el personal de la Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

Al momento de su detención, le encontraron un arma larga de color negro con un cargador de plástico, abastecido con 28 cartuchos útiles, un teléfono celular en color rosa, un chaleco táctico pincelado color verde y dos cargadores de plástico color negro, con 18 cartuchos útiles cada uno.

También le aseguraron una pick up marca Toyota, modelo Tacoma Sport 2019, color blanco, la cual resultó con reporte de robo con número de expediente 20291/2025.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).