Obtiene Fiscalía de Distrito sentencia de 40 años contra imputado por homicidio y violación de su hijastro de 8 años

Ante la investigación de esta representación social, Abraham Alejandro F. D., aceptó su responsabilidad por los delitos cometidos en 2025, en la colonia Circuito Maniqueo

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, obtuvo este lunes 20 de abril, una sentencia condenatoria de 40 años de prisión, dictada en contra de Abraham Alejandro F. D., por los delitos homicidio agravado y calificado, violación y violencia familiar.

El caudal probatorio presentado por el agente del Ministerio Público, de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Contra la Vida, y Contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y Contra la Familia, fue contundente, para que el imputado aceptara su responsabilidad, en un procedimiento especial abreviado.

Durante la audiencia, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2768/2025, quedó acreditada la responsabilidad penal, de Abraham Alejandro F.D., por hechos ocurridos el 2 de julio del 2025, en contra del menor de 8 años J.G.C.L, en la colonia Circuito Maniqueo.

Asimismo, se impuso el pago de 1 millón 410 mil 728 pesos, en favor de una víctima indirecta, por concepto de reparación del daño.

El trabajo expuesto por esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.