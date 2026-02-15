Obtiene FGR vinculación a proceso de sujeto que trasladaba 927 kilos de marihuana

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Javier “N”, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en su modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, marihuana y opio.

Derivado de trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detención de esta persona a bordo de un tractocamión, acoplado a una caja termo, en el puesto militar de seguridad ubicado sobre la carretera Villa Ahumada-Ciudad Juárez, Chihuahua.

Al realizar una revisión a la unidad, se localizaron 927 kilos 60 gramos de marihuana, 29 kilos 78 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 10 kilos 170 gramos de opio, así como un arma de fuego abastecida con 10 cartuchos útiles, un cargador abastecido con 19 cartuchos y un teléfono.

Posteriormente, en audiencia el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) expuso los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y se fijó el mes de mayo para el cierre de la investigación complementaria.

A la persona mencionada en este comunicado, se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.