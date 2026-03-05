Obtiene FGR sentencia de 10 años para detenido con armas y drogas en Chihuahua

​

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo de un juez de Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, sentencia condenatoria en contra de Julián “N”, por los delitos de posesión de cocaína, heroína y metanfetamina con fines de comercio, posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Julián “N” fue detenido durante la ejecución de una orden de cateo, otorgada por el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en un domicilio ubicado en la calle Jesús Helguera, en el fraccionamiento Quinta Sebastián, en Chihuahua.

Al momento de la detención, la Policía Federal Ministerial aseguró cuatro armas de fuego tipo pistola, 739 cartuchos, 11 cargadores, 46 envoltorios que en total contenían un kilo134 gramos 56 miligramos de cocaína; 19 envoltorios con 469 gramos 37 miligramos de heroína y 33 envoltorios que contenían un kilo 333 gramos cinco miligramos de metanfetamina y una báscula gramera, entre otros objetos del delito.

El fiscal federal reunió los elementos probatorios necesarios para obtener del juez de control, en juicio oral, una sentencia de 10 años seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 305 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), por los delitos referidos.