• Esta representación social acreditó la probable responsabilidad del imputado, quien presuntamente cobró más de 1 millón de pesos, haciéndose pasar por arquitecto

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una vinculación a proceso, dictada contra el imputado Juan Iván B. A., por los delitos de fraude y usurpación de profesiones, cometido en perjuicio de una mujer, en ciudad Delicias.

Con datos de prueba y argumentos incriminatorios, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en Delicias, acreditó la probable responsabilidad del imputado.

A través de la investigación ministerial, se señaló que el 26 de octubre de 2024, Juan Iván B. A., se ostentó ante la víctima, como arquitecto titulado y dueño de una empresa constructora, que además expedía facturas, información que de acuerdo con las indagatorias, era falsa.

Con dichos antecedentes, se estableció que, del 30 de octubre del año 2024 al 17 de septiembre del año 2025, cobró un millón 213 mil 200 pesos, por un contrato para remodelar un inmueble, así como el pago por concepto del impuesto sobre el valor agregado.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, situación jurídica que el imputado enfrentará bajo la medida cautelar de firma periódica ante el Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ) del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).