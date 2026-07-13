Obtiene FGE sentencia de 80 años de prisión, dictada a responsable de secuestro agravado

Las tres víctimas fueron torturadas y privadas de la vida, en hechos registrados en 2024

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 80 años de prisión, dictada en contra de Axel Gerardo A. R., por el delito de secuestro agravado, cometido en prejuicio de tres masculinos, en hechos que se registraron en el año 2024, en un domicilio del Fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Ciudad Juárez.

Con base en la investigación ministerial, en el juicio oral se demostró la participación del ahora sentenciado, en los hechos delictivos ocurridos durante los primeros días de enero del año en mención, cuando en compañía de diversos sujetos, mantuvo en cautiverio a las víctimas Luis Eduardo V. M., Derek Israel P. H., y Rolando Manuel P. Q., a quienes torturaron y estrangularon hasta privarlos de la vida.

El Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos de la causa penal, consideró fehacientes las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, para dictar el fallo condenatorio en contra de Axel Gerardo A. R., quien, en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia privativa de la libertad.

Además, tendrá que hacer el pago de 2 millones 950 mil pesos por concepto de la reparación del daño.

Cabe hacer mención que por un error involuntario se mencionó que el fallo condenatorio, también se había dictado en contra de los acusados en estos mismos hechos, Daniel R. R., y Pablo C. C., sin embargo, ellos fueron absueltos por el Órgano jurisdiccional.