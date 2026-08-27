Obtiene FEM vinculación a proceso de imputado por agresiones sexuales a una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Luis Alfredo L. C., por los delitos de violación en grado de tentativa y abuso sexual agravado.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado, realizó actos de índole sexual, ejerció violencia física y psicológica a una menor de 14 años de edad, en hechos registrados en septiembre del año 2021, noviembre del año 2023 y el 11 de julio del año 2026, en un inmueble ubicado en la colonia Hidalgo, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, consideró los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público para resolver la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).