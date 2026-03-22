Obtiene FEM sentencia de 36 años de prisión por feminicidio en la Lealtad II

En tiempo récord, a través de un procedimiento abreviado, fue sentenciado a 36 años de prisión, José Samuel A. P., por el feminicidio de su pareja sentimental, ocurrido el 13 de marzo del 2026, al interior de un domicilio de la colonia Lealtad II, en la ciudad de Chihuahua.

Ayer sábado 21 de marzo, fue detenido José Samuel A. P., por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión en la colonia centro de esta ciudad.

Fue llevado a la audiencia inicial, en donde Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, formularon imputación en su contra por la muerte a golpes de Brenda Berenice M.V.

Tras conocer las pruebas consistentes en entrevistas, periciales, partes informativos, expuestas por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Feminicidios, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

Destaca que durante la investigación de la Unidad de Feminicidios se contó con una colaboración permanente de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para allegarse de información y elementos para robustecer la carpeta de investigación.

Sobresale la resolución judicial en tiempo récord, en la que el imputado optó por terminar anticipadamente su proceso, para recibir del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, la sentencia de 36 años que purgará en prisión

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 1 millón 594 mil 102 pesos, por concepto de la reparación del daño.