Obtiene FDZC sentencias condenatorias por feminicidios en Ojinaga y Camargo

• Entre los resultados obtenidos por las Unidades de Investigación foráneas, resalta una sentencia por homicidio calificado, y la vinculación a proceso de dos adolescentes por homicidio

La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), a través de sus Unidades de Investigación en los municipios de Camargo, Ojinaga, y Delicias, obtuvo dos sentencias condenatorias por el delito de feminicidio y una vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y el coordinador de las Unidades de Investigación foráneas, Francisco Arturo Arizpe en la conferencia de prensa ofrecida este martes 8 de septiembre, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

El coordinador señaló, que, entre los asuntos relevantes, destacó la sentencia condenatoria de 50 años y nueve meses de prisión, así como el pago de 708 mil 500 pesos como reparación del daño, dictada contra el acusado por el feminicidio de una adolescente de 14 años de edad, en el municipio de Camargo.

También, la sentencia condenatoria de 42 años de prisión, dictada en contra del responsable de los delitos de feminicidio calificado y agravado de una menor de un año y tres meses de edad, y violencia familiar cometida contra dos víctimas en el municipio de Ojinaga, caso en el que el responsable deberá pagar la cantidad de 1 millón 925 mil pesos por concepto de la reparación del daño.

Informó que otro resultado destacado, lo obtuvo la Unidad de Investigación de Delicias, que fue la sentencia condenatoria de tres años y nueve meses de prisión, dictada en contra de dos imputados adolescentes, por el delito de homicidio calificado que cometieron en perjuicio de un menor de edad, delito por el que deberán pagar la cantidad de 1 millón 400 mil pesos, por concepto de reparación del daño.

Finalmente, resaltó la vinculación a proceso de dos imputados en Delicias, por el homicidio de un masculino, en un centro de rehabilitación.