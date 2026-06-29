“Queremos cuidar la investigación”: Maru tras reserva federal a respuesta de EU por caso Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván se abstuvo de opinar sobre la determinación del Gobierno Federal para reservar por 5 años la respuesta del gobierno de Estados Unidos respecto a la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

Recordó que el Gobierno del Estado sigue bajo investigación y en ese sentido, se busca cuidar el debido proceso por lo que omitió responder sobre la reserva de 5 años que aplicó la Federación: “Estamos bajo investigación, entonces, queremos ahorita seguir cuidando la investigación”.

Fue el medio de información El Financiero quien solicitó vía transparencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores conocer la respuesta de la administración de Donald Trump a la nota diplomática por el caso de los agentes que fallecieron en un presunto accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, luego de que se realizó un operativo en torno a un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos.

La petición fue turnada a la Subsecretaría para América del Norte; sin embargo, su respuesta fue reservar la información por cinco años; es decir, una vez que concluya la administración actual:

“La respuesta emitida por el Gobierno de Estados Unidos no es susceptible de ser compartida ni difundida, en virtud de que su divulgación podría menoscabar las relaciones internacionales del Estado mexicano con Estados Unidos y otros países, especialmente considerando que dicha información ha sido proporcionada a esta autoridad bajo estrictos criterios de confidencialidad”.