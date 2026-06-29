Invitan a participar en foro sobre Maltrato Animal y Violencias Interconectadas

Con el objetivo de generar conciencia sobre la relación entre el maltrato animal y las distintas expresiones de violencia en la sociedad, el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar en el Foro de Maltrato Animal y Violencias Interconectadas, que reunirá a especialistas, autoridades, académicos y representantes de diversos sectores para impulsar propuestas de atención integral. La cita será este jueves 2 de julio en punto de las 8:00 horas en las instalaciones de la Universidad La Salle.

En conferencia de prensa, la coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza Gallegos, junto con el investigador y especialista en perfil criminal del Claustro Universitario de Chihuahua, Jesús Vaca Cortés, presentaron los detalles del encuentro, destacando que el propósito es sensibilizar a la población y fortalecer las estrategias institucionales para prevenir y atender este tipo de violencia.

Rocío Reza explicó que el foro está dirigido no solo a servidores públicos, sino también a integrantes de la academia, medios de comunicación y ciudadanía en general, al considerar que el maltrato animal es un fenómeno que debe abordarse desde una perspectiva integral debido a su estrecha relación con otras formas de violencia.

Durante el evento se desarrollarán mesas de trabajo, cuyas conclusiones servirán para impulsar el diseño de una política pública que permita fortalecer la atención institucional de los casos de maltrato animal, además de construir un sistema que facilite la coordinación entre las autoridades responsables de recibir denuncias, investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

La funcionaria municipal, destacó que uno de los objetivos es que la población conozca los procedimientos adecuados para reportar y denunciar casos de crueldad animal, así como el papel que desempeñan las corporaciones de seguridad pública y las instancias encargadas del seguimiento de estos hechos.

Por su parte, Jesús Vaca Cortés subrayó la importancia de comprender la conexión entre el maltrato animal y otras conductas violentas, al señalar que diversos estudios han demostrado que estos actos pueden representar indicadores de violencia interpersonal, por lo que atenderlos de manera oportuna contribuye a la prevención de otros delitos.

Finalmente, los organizadores, que también incluyen a la DSPM, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en el foro y en las actividades de capacitación, con el propósito de fomentar una cultura de respeto hacia los seres sintientes y fortalecer la prevención de las violencias desde una perspectiva integral.