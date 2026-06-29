Tienen Andrea Chávez y Ariadna Montiel denuncias por vender terrenos en reserva ecológica, “están acabando con nuestros recursos naturales”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván confirmó que existe una denuncia en contra de la senadora con licencia por Morena, Andrea Chávez Treviño, por presunta compra de votos en comunidades de la Sierra Tarahumara.

Asimismo, dijo que también existen denuncias en contra de Andrea Chávez y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes por la supuesta venta de terrenos considerados como reservar ecológica.

Al respecto, Maru Campos expresó que tanto Andrea Chávez como Ariadna Montiel no solo se contentan con mantener nexos con la delincuencia organizada, sino que además buscan acabar con los recursos naturales del Estado de Chihuahua.

“Hay una denuncia en contra de esta senadora y además hay otras denuncias sobre la venta de terrenos que están bajo reserva ecológica por parte de ella y de Ariadna Montiel en la Sierra Tarahumara. O sea, no solamente están ellas contentas con aliarse con el crimen organizado, con el narcotráfico, que sabemos que hace mucho daño a nuestras familias en Chihuahua, sino que además están acabando con nuestros recursos naturales”.

Cabe señalar que el pasado viernes, Enoel Carrasco Jordán, presidente del Gran Consejo Supremo Indígena de la Sierra Tarahumara denunció la situación de inseguridad que se vive en la Sierra y señaló públicamente a la senadora con licencia Andrea Chávez, de amenazar a pueblos originarios para que voten por ella a cambio de conservar los apoyos que otorga la Secretaría del Bienestar.

En este sentido, puntualizó que interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la oficina de la gobernadora Maru Campos para que se investigue el hecho y se esclarezca la naturaleza de los recursos de la hoy aspirante a la gubernatura, además de su presunta participación con la llegada de nuevos narcolaboratorios en la sierra Tarahumara.