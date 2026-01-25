Obama critica al ICE tras muerte de Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis; “Esto tiene que parar”

El expresidente Barack Obama se sumó a la indignación por la muerte del enfermero Alex Jeffrey Pretti en Mineapolis, criticó las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y exigió explicaciones también por el asesinato de Renee Good en la misma ciudad.

En una carta con el posicionamiento de Barack Obama, exigió que “esto tiene que parar” y replantear las acciones del ICE dados los ataques contra ciudadanos.

“Esto tiene que parar. Esperamos que después de esta reciente tragedia, los funcionarios de la administración reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar maneras de trabajar de manera constructiva con el gobernador Wals y el alcalde Fray, así como con la policía estatal y local, para evitar más caos y lograr objetivos legítimos de aplicación de la ley”Barack Obama

Exige Obama cuentas al gobierno Trump por asesinatos de Alex Jeffrey Pretti y Renne Good

Barack Obama llamó a los ciudadanos a exigir cuentas al gobierno de Donald Trump por los asesinatos de Alex Jeffrey Pretti y Renne Good en el marco de los operativos migratorios y redadas.

También llamó a todos los estadounidenses a apoyar las protestas pacíficas en Minneapolis y otras ciudades.

El expresidente demócrata dijo que “el asesinato de Alex Pretti es una tragedia desgarradora” por lo que independientemente del partido del que sean los estadounidenses, se tiene que llamar a los valores fundamentales.

Recordó que los agentes encargados de cumplir la ley tienen un trabajo muy difícil que pero el pueblo estadounidense espera que lo hagan de manera “legal y responsable”.

De la misma manera pidió que trabajen en conjunto con funcionarios estatales y locales no contra ellos, a fin de garantizar la seguridad pública.

Obama critica a Trump por intensificar intimidación mediante operativos de ICE

Barack Obama calificó como “espectáculo” las acciones de ICE y otros agentes federales y acusó que emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes.

Criticó que actual gobierno de Donald Trump, en lugar de frenar las acciones, parecen ansioso por “intensificar la situación“.