Nuevos archivos Epstein revelan acusación contra Trump por presunto abuso de una menor

El Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI recopiló una serie de denuncias ciudadanas que vincularon a Donald Trump con Jeffrey Epstein y presuntos delitos de agresión sexual. Según documentos internos de agosto de 2025, la agencia procesó testimonios que describieron incidentes ocurridos entre las décadas de 1980 y 2000.

El documento que se cita aquí fue publicado en una serie de nuevos archivos presentados por el Departamento de Justicia, ante la orden del Congreso estadounidense. El FBI registró cada queja y realizó investigaciones preliminares, las cuales incluyeron la revisión de antecedentes penales de los denunciantes y el intento de contactarlos para profundizar en sus declaraciones.

Los nombres de las denunciantes vienen censurados.

En varios casos, el personal del FBI anotó que no pudo localizar a los informantes, que la información proporcionada no era probatoria o que algunos denunciantes fueron considerados “no creíbles” tras detectar antecedentes de evaluaciones psiquiátricas o inconsistencias en sus relatos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado cualquier conducta irregular o abuso vinculado a Epstein. Afirma que las acusaciones y señalamientos vienen por parte de demócratas que quieren afectar su carrera política.

Las denuncias de agresión y conducta sexual contra Trump

Los reportes incluyeron el testimonio de una mujer que afirmó que Trump la violó en Mar-a-Lago cuando ella tenía 13 o 14 años.

Otra denuncia sostuvo que el expresidente encabezó eventos denominados “calendar girls” donde se subastaron menores y se realizaron actos de abuso sexual en presencia de Ghislaine Maxwell.

Otras acusaciones registradas por el FBI señalaron que una mujer reportó que una amiga fue forzada a realizar actos sexuales con Trump en Nueva Jersey hace aproximadamente 35 años, cuando la víctima tenía entre 13 y 14 años.

Una exmodelo declaró que asistió a fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York, donde Trump y Bill Clinton estuvieron presentes en eventos descritos como “grandes orgías” con menores de edad.

Una denunciante en línea afirmó ser testigo de una red de tráfico sexual en el campo de golf de Trump en Rancho Palos Verdes entre 1995 y 1996.



Un exconductor de limusinas recordó una conversación telefónica de Trump en 1995 donde mencionó repetidamente a “Jeffrey” y aseguró que una de las hijas de su exnovia denunció haber sido violada tanto por Trump como por Epstein.

Vínculos con la red de Jeffrey Epstein

Los documentos detallaron menciones de Trump en relación con el círculo cercano de Epstein. Testigos afirmaron que Trump asistió a fiestas de Epstein en Florida y Nueva York junto a figuras como Bill Clinton. Además, una denuncia señaló que una reclutadora de la Agencia de Modelos Trump en Nueva York enviaba mujeres a cruceros donde ocurrían agresiones sexuales.

Respuesta y verificación del FBI

El FBI realizó verificaciones de antecedentes de los denunciantes, encontrando en algunos casos historiales criminales por asalto, robo o hurto. En una de las denuncias sobre el campo de golf en California, el personal de la agencia calificó a la informante como “no creíble” tras detectar que contaba con evaluaciones psiquiátricas obligatorias.

Asimismo, en varios casos no se logró establecer contacto posterior con las supuestas víctimas o los informantes proporcionaron números telefónicos erróneos.