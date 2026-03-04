Notifican en penal orden de aprehensión por homicidio y privación de la libertad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, notificaron en el Cereso Estatal número 7, una orden de aprehensión a Marcos Noé A. V., de 28 años por los delitos de homicidio y privación de la libertad.

Las investigaciones ministeriales establecen que el detenido aparece junto con sujetos diversos como probable responsable del homicidio de Martín René J. A., quien fue reportado desaparecido el pasado 19 de febrero del 2026 en San Juanito, municipio de Bocoyna.

El cuerpo de Martín René fue localizado el sábado 21 de febrero del 2026 en un camino de terracería que conduce a la localidad de El Alamito, municipio de Bocoyna a unos metros del vehículo Nissan, Frontier color rojo que tripulaba.

El presunto agresor fue detenido mediante un operativo encabezado por personal de la Agencia Estatal de Investigación, desplegado en los municipios de Guerrero y Bocoyna como parte de las acciones de investigación.

Su detención se logró el 25 de febrero en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros y dos envoltorios con cocaína que dieron un peso de 1.03 gramos en la localidad de Sehuerachi, municipio de Bocoyna

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución del delito así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).