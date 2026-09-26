Notifica AEI órdenes de aprehensión a imputado por diversos robos ocurridos en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, notificaron en el Cereso Estatal Número 1 de Aquiles Serdán, tres órdenes de aprehensión giradas en contra de Adrián I. G., por su probable responsabilidad en diversos robos cometidos en la ciudad de Parral.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el 08 de junio de 2025, sustrajo mil 200 pesos de una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Nuevo Parralito.

Asimismo, era buscado por otro robo ocurrido ese mismo día en una tienda de ropa ubicada en la calle Carlos Fuero, en donde presuntamente se apodero de una bolsa de mano, dinero en efectivo y artículos por un monto superior a los 17 mil pesos.

También se le atribuye el robo de siete mil pesos en efectivo, documentos personales y tarjetas bancaria, que presuntamente sustrajo de una tienda de zapatos ubicada en la colonia Juárez, el día 14 de julio de 2025

Cabe mencionar que Adrián I.G. se encuentra recluido en el referido Centro Penitenciario, ya que enfrenta otras causas penales por delitos de la misma naturaleza.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate de los delitos, sancionar a los infractores y otorgar justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).