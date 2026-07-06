“Nos dieron mucha alegría”: Sheinbaum felicita a ‘El Tri’ pese a derrota

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes su felicitación para la selección mexicana de futbol, que pese a la derrota de ayer que la dejó fuera del mundial de futbol, “nos dieron mucha alegría”, subrayó la mandataria.

“Felicitar a la selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol”, dijo Sheinbaum Pardo al inicio de su conferencia de prensa matutina de este día.

La jefa del Ejecutivo federal vio ayer el juego de México en contra de su similar de Inglaterra desde un Fan Fest en el palacio municipal de Nezahualcóyotl, en el estado de México, donde estuvo acompañada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez y el edil del municipio, Adolfo Cerqueda.

El domingo, tras disfrutar, lanzar porras y sufrir el juego como el resto de los aficionados que también siguieron el partido mundialista, la presidenta destacó que el equipo mexicano “dejaron todo” en el terreno de juego disputado en el estado Azteca, conocido como Ciudad de México para el torneo mundialista.

Consultada sobre la posibilidad de recibir a la selección mexicana, respondió: “Vamos a ver si en algún momento, vamos a comunicarnos con la federación”.

A la vez, insistió que “todos tenemos que estar orgullosos del papel de la selección. Yo ya tengo mis añitos, no es que sea experta en futbol, pero la verdad creo que es la mejor participación de cualquier selección en los mundiales. Además, son cada vez más demandantes, porque la demanda de la condición física y la técnica es cada vez mayor, y ayer jugaron muy, muy bien. Y además el momento que vivió México de mucho orgullo, esperanza, unidad que fue algo muy especial”.

Además, recalcó que “la anfitriona de México fue especial, reconocido por todo el mundo. Entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos por la participación de la selección y de cómo el pueblo de México recibió a la afición que vino a visitarnos, y esto que nos ayude hacia adelante”.

Luego de la derrota del equipo de México, descartó que haya decepción entre la población y la afición mexicana. “Decepcionados, no. Obviamente nos hubiera gustado que ganara la selección, pero hay que tener ánimo y reconocer el esfuerzo, seguir hacia adelante”.

Sobre su asistencia a Nezahualcóyotl para observar el juego, dijo que la “gente (es) muy cariñosa, y como toda la afición, mucha afición, gritos, y al final la gente también quedó satisfecha y contenta por la participación de la selección. . Es una hermandad, es lo que siento con la gente, no hay distancia, no hay diferencia”.

Adelantó que su gobierno insistirá con la federación mexicana de futbol en el fomento de escuelas deportivas en todo el país, para que cualquier joven pueda ser reconocido por su talento y ser parte de los equipos profesionales.